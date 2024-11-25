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Не подготовила детей к школе — на Одесчине муж убил жену

25 ноября 2024 13:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесчины убил женщину, потому что она не купила детям школьные принадлежности
Школьный рюкзак. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Саратской громады сильно избил жену. Причиной стали деньги для покупки школьных принадлежностей. Женщина умерла. Но в тюрьму мужчина не сядет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Саратского райсуда.

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По материалам дела, ссора между супругами возникла из-за денег, которые муж отложил, чтобы приобрести детям все необходимое для школы. Жена ничего не купила. Это возмутило обвиняемого. Он дважды ударил женщину по голове и толкнул. Она упала на спину и ударилась затылком о цементный пол. Муж помог потерпевшей встать и отвел в постель.

На следующий день женщина рано встала и занялась домашними делами. Муж ушел на работу. Когда он вернулся вечером, то увидел, что ужин готовит дочь, а жена лежит на полу и храпит. Он переложил ее на кровать. Утром женщина не очнулась. Обвиняемый вызвал скорую. Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась.

Что решил суд

Судья принял во внимание, что мужчина полностью признал вину и раскаялся в своем поступке. Кроме того, мать погибшего просила строго не наказывать зятя, ведь он должен ухаживать за двумя детьми. Поэтому суд заменил ему четыре года лишения свободы двумя годами испытательного срока.

Напомним, в Одесской области сообщили о подозрении жителя Ширяевской громады, который отрубил голову внучке своей сожительницы. Также в Харькове муж зарезал жену из-за ревности.

Одесса убийство домашнее насилие Одесская область судебные решения

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