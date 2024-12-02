Військовий з Одещини вбив приятеля, причина

Військовий з Одещини вбив друга за його поведінку — вирок суду
Оператор мінометної батареї випивав з друзями вдома в одного з них. Йому не сподобалося, як повівся інший гість і він забив його до смерті. Наступні вісім років чоловік проведе за ґратами.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Любашывського райсуду.
Подробиці справи
Як розповів військовий на суді, під час застілля один з гостей почав мочитися прямо на ліжко. Підсудного це обурило, вони почали сваритися. Сварка переросла у бійку. Всіх деталей обвинувачений не пам'ятає, адже був п'яним. Зрештою, його зупинив господар будинку. Військовий забрав свій велосипед і пішов. Побитий ним чоловік помер від отриманих травм.
Що вирішив суд
Свою провину обвинувачений повністю визнав. Суддя призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Крім того, військовий має сплатити 400 тис. грн відшкодування моральної шкоди синові загиблого приятеля.
Нагадаємо, на Хмельниччині суд виніс вирок прикордоннику, який у стані афекту вбив командира. Також на Львівщині судили молодшого сержанта, який застрелив солдата на території вбиральні.
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