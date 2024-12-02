Військовий з Одещини вбив приятеля, причина

Чоловік у камуфляжі в наручниках. Фото: ілюстративне/соцмережі

Оператор мінометної батареї випивав з друзями вдома в одного з них. Йому не сподобалося, як повівся інший гість і він забив його до смерті. Наступні вісім років чоловік проведе за ґратами.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Любашывського райсуду.

Читайте також:

Подробиці справи

Як розповів військовий на суді, під час застілля один з гостей почав мочитися прямо на ліжко. Підсудного це обурило, вони почали сваритися. Сварка переросла у бійку. Всіх деталей обвинувачений не пам'ятає, адже був п'яним. Зрештою, його зупинив господар будинку. Військовий забрав свій велосипед і пішов. Побитий ним чоловік помер від отриманих травм.

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений повністю визнав. Суддя призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Крім того, військовий має сплатити 400 тис. грн відшкодування моральної шкоди синові загиблого приятеля.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд виніс вирок прикордоннику, який у стані афекту вбив командира. Також на Львівщині судили молодшого сержанта, який застрелив солдата на території вбиральні.