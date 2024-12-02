Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Військовий з Одещини вбив друга за його поведінку — вирок суду arrow

Військовий з Одещини вбив друга за його поведінку — вирок суду

2 грудня 2024 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий з Одещини вбив приятеля, причина
Чоловік у камуфляжі в наручниках. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Оператор мінометної батареї випивав з друзями вдома в одного з них. Йому не сподобалося, як повівся інший гість і він забив його до смерті. Наступні вісім років чоловік проведе за ґратами.    

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Любашывського райсуду.

Читайте також:

Подробиці справи

Як розповів військовий на суді, під час застілля один з гостей почав мочитися прямо на ліжко. Підсудного це обурило, вони почали сваритися. Сварка переросла у бійку. Всіх деталей обвинувачений не пам'ятає, адже був п'яним. Зрештою, його зупинив господар будинку. Військовий забрав свій велосипед і пішов. Побитий ним чоловік помер від отриманих травм.

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений повністю визнав. Суддя призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Крім того, військовий має сплатити 400 тис. грн відшкодування моральної шкоди синові загиблого приятеля.  

Нагадаємо, на Хмельниччині суд виніс вирок  прикордоннику, який у стані афекту вбив командира. Також на Львівщині судили молодшого сержанта, який застрелив солдата на території вбиральні.

Одеса вбивство Одеська область військовослужбовці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:57 Військовий з Одещини вбив друга за його поведінку — вирок суду

21:48 Люті зимові морози — прогноз погоди в Харкові на завтра

21:44 Грузинський футболіст Шахтаря підтримав протести на батьківщині

21:27 На Закарпатті водій хотів вивезти 27 чоловіків — вирок суду

21:06 Зеленський підсумував візит Шольца в Україну

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

21:05 Інсайдер розповів, чи залишиться Шовковський в Динамо

20:45 Садовий закликає львів'ян донатити тисячу від держави

20:26 США розчаровані нездатністю залучити в ЗСУ більше людей — WP

20:25 Дзвінок Шольца Путіну та ракети Taurus — заяви Зеленського

20:22 Синоптики застерегли щодо холодної погоди завтра

21:57 Військовий з Одещини вбив друга за його поведінку — вирок суду

21:48 Люті зимові морози — прогноз погоди в Харкові на завтра

21:44 Грузинський футболіст Шахтаря підтримав протести на батьківщині

21:27 На Закарпатті водій хотів вивезти 27 чоловіків — вирок суду

21:06 Зеленський підсумував візит Шольца в Україну

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

21:05 Інсайдер розповів, чи залишиться Шовковський в Динамо

20:45 Садовий закликає львів'ян донатити тисячу від держави

20:26 США розчаровані нездатністю залучити в ЗСУ більше людей — WP

20:25 Дзвінок Шольца Путіну та ракети Taurus — заяви Зеленського

20:22 Синоптики застерегли щодо холодної погоди завтра

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК