Военный из Одесщины убил приятеля, причина

Человек в камуфляже в наручниках. Фото: иллюстративное/соцсети

Оператор минометной батареи выпивал с друзьями дома у одного из них. Ему не понравилось, как поступил другой гость и он забил его до смерти. Следующие восемь лет мужчина проведет за решеткой.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашивского райсуда .

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Подробности дела

Как рассказал военный на суде, во время застолья один из гостей начал мочиться прямо на кровать. Подсудимого это возмутило, они начали ссориться. Ссора переросла в драку. Всех деталей обвиняемый не помнит, потому что был пьян. В конце концов его остановил хозяин дома. Военный забрал свой велосипед и ушел. Избитый им мужчина скончался от полученных травм.

Что решил суд

Свою вину обвиняемый полностью признал. Судья назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, военный должен заплатить 400 тыс. грн возмещение морального вреда сыну погибшего приятеля.

Напомним, в Хмельницкой области суд вынес приговор пограничнику, который в состоянии аффекта убил командира. Также на Львовщине судили младшего сержанта, застрелившего солдата на территории туалета.