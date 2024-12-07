Полиция расследует убийство женщины в Авангардовской громаде

Полицейские обнаружили тело женщины. Фото: Нацполиция

Утром 7 декабря в Авангардовской громаде обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Известно, что умершую нашли на проезжей части.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Об обнаружении тела женщины на дороге в одном из населенных пунктов Авангардовской громады сообщила в полицию местная жительница. По прибытии стражи порядка установили, что погибшая пока не идентифицирована, а на ее теле есть признаки насильственной смерти. Для выяснения причин гибели тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Умышленное убийство

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное убийство.

На месте работают следователи, эксперты, кинологи и оперативники. Полиция проводит мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств инцидента.

Напомним, в Одесской области женщина зарубила соседа топором за оскорбление своего мужа. Также житель региона забил насмерть приятеля за то, что тот обмочил кровать.