Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области нашли тело женщины посреди дороги arrow

В Одесской области нашли тело женщины посреди дороги

7 декабря 2024 10:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Полиция расследует убийство женщины в Авангардовской громаде
Полицейские обнаружили тело женщины. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 7 декабря в Авангардовской громаде обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Известно, что умершую нашли на проезжей части.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

В Одесской области нашли тело женщины

Об обнаружении тела женщины на дороге в одном из населенных пунктов Авангардовской громады сообщила в полицию местная жительница. По прибытии стражи порядка установили, что погибшая пока не идентифицирована, а на ее теле есть признаки насильственной смерти. Для выяснения причин гибели тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Умышленное убийство

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное убийство.

На месте работают следователи, эксперты, кинологи и оперативники. Полиция проводит мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств инцидента.

Напомним, в Одесской области женщина зарубила соседа топором за оскорбление своего мужа. Также житель региона забил насмерть приятеля за то, что тот обмочил кровать.

Одесса убийство Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы тело

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

10:20 В Одесской области нашли тело женщины посреди дороги

10:18 Синдром бедности — как не чувствовать вину за потраченные деньги

10:15 Сколько немцев против предоставления ракет Taurus Украине — опрос

10:15 F-16 от Дании уже в Украине — Зеленский сделал важное заявление

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

10:20 В Одесской области нашли тело женщины посреди дороги

10:18 Синдром бедности — как не чувствовать вину за потраченные деньги

10:15 Сколько немцев против предоставления ракет Taurus Украине — опрос

10:15 F-16 от Дании уже в Украине — Зеленский сделал важное заявление

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году