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Мешканець Одеської області побив товариша до смерті

7 грудня 2024 13:03
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Житель Ізмаїльського району побив знайомого до смерті
Поліцейський знімає відбитки пальців у підозрюваного. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Поліцейські затримали чоловіка з Ренійської громади, який у стані сп’яніння жорстоко забив знайомого до смерті. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Деталі справи

Подія сталася у селі Ренійської громади. Там 60-річний чоловік завдав смертельних тілесних ушкоджень своєму 62-річному знайомому. Інцидент стався через побутову сварку. Постраждалий, який тимчасово проживав у домоволодінні зловмисника, відмовився йти по дрова, через що господар, який перебував у стані алкогольного сп’яніння почав бити його руками, ногами та палицею.

Потерпілий звернувся до лікарні лише через три дні після побиття, коли стан його здоров’я значно погіршився. Лікарі повідомили про випадок до поліції, однак чоловік помер від отриманих травм, які включали перелом черепа, ребер і стегна.

Яке покарання за вбивство

Слідчі оперативно з’ясували обставини трагедії. У будинку зловмисника було вилучено речові докази, включаючи знаряддя злочину, які скерували на експертизу. Чоловік зізнався у скоєному. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває під наглядом Ізмаїльської окружної прокуратури.

Нагадаємо, в Авангардівській громаді посеред дороги виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Також ми писали, що в Одеській області жінка зарубала сусіда сокирою за образу свого чоловіка.

Одеса бійка вбивство Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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