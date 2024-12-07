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Житель Одесской области избил товарища до смерти

7 декабря 2024 13:03
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Житель Измаильского района избил знакомого до смерти
Полицейский снимает отпечатки пальцев у подозреваемого. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Полицейские задержали мужчину из Ренийской громады, который в состоянии опьянения жестоко забил знакомого до смерти. Ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

Событие произошло в селе Ренийской общины. Там 60-летний мужчина нанес смертельные телесные повреждения своему 62-летнему знакомому. Инцидент произошел из-за бытовой ссоры. Пострадавший, временно проживавший в домовладении злоумышленника, отказался идти за дровами, из-за чего хозяин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать его руками, ногами и палкой.

Пострадавший обратился в больницу только через три дня после избиения, когда состояние его здоровья значительно ухудшилось. Врачи сообщили о случае в полицию, однако мужчина скончался от полученных травм, включавших перелом черепа, ребер и бедра.

Какое наказание за убийство

Следователи оперативно выяснили обстоятельства трагедии. В доме злоумышленника были изъяты вещественные доказательства, включая орудия преступления, направленные на экспертизу. Мужчина признался в содеянном. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается под наблюдением Измаильской окружной прокуратуры.

Напомним, в Авангардовской общине среди дороги обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Также мы писали, что в Одесской области женщина зарубила соседа топором за оскорбление своего мужа.

Одесса драка убийство Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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