Одеські поліцейські ловили наркомана на самокаті

Наркоман на самокаті проти копів — погоня Одесою
Одесит на самокаті почав тікати, побачивши патрульних. Їм вдалося його наздогнати. З'ясувалося, що у чоловіка була причина уникати зустрічі з правоохоронцями.
Про це повідомили у патрульній поліції міста у п'ятницю, 6 грудня.
Гонитва за самокатником
Ввечері, патрулюючи місто, правоохоронці помітили чоловіка на електросамокаті. Побачивши поліцейських, він пришвидшився і почав тікати. Патрульні подали йому сигнал про зупинку, але самокатник не відреагував і продовжував рух. Зрештою, його все ж таки блокували й зупинили.
Що знайшли у порушника
За словами поліцейських, самокатник був п'яний. Під час поверхневої перевірки у нього виявили 19 зіп-пакетів з подрібненими рослинами та 7 з білим порошком. За попередніми даними, йдеться про наркотики. Пакетики скерували на експертизу.
Нагадаємо, прикордонний собака виявив наркотики в одеситки, яка їхала до Туреччини. Також на Одещині чоловіка втретє викрили на збуті наркотиків.
Читайте Новини.LIVE!