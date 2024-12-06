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Наркоман на самокаті проти копів — погоня Одесою

6 грудня 2024 15:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські поліцейські ловили наркомана на самокаті
Чоловік на самокаті. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одесит на самокаті почав тікати, побачивши патрульних. Їм вдалося його наздогнати. З'ясувалося, що у чоловіка була причина уникати зустрічі з правоохоронцями.

Про це повідомили у патрульній поліції міста у п'ятницю, 6 грудня.

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Ввечері, патрулюючи місто, правоохоронці помітили чоловіка на електросамокаті. Побачивши поліцейських, він пришвидшився і почав тікати. Патрульні подали йому сигнал про зупинку, але самокатник не відреагував і продовжував рух. Зрештою, його все ж таки блокували й зупинили.

Що знайшли у порушника

За словами поліцейських, самокатник був п'яний. Під час поверхневої перевірки у нього виявили 19 зіп-пакетів з подрібненими рослинами та 7 з білим порошком. За попередніми даними, йдеться про наркотики. Пакетики скерували на експертизу.

Нагадаємо, прикордонний собака виявив наркотики в одеситки, яка їхала до Туреччини. Також на Одещині чоловіка втретє викрили на збуті наркотиків.

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