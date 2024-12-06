Одесские полицейские ловили наркомана на самокате

Наркоман на самокате против копов — погоня по Одессе
Одессит на самокате начал убегать, увидев патрульных. Им удалось его догнать. Выяснилось, что у мужчины была причина избегать встреч с правоохранителями.
Об этом сообщили в патрульной полиции города в пятницу, 6 декабря.
Погоня за самокатчиком
Вечером, патрулируя город, правоохранители заметили мужчину на электросамокате. Увидев полицейских, он ускорился и стал убегать. Патрульные подали ему сигнал об остановке, но самокатчик не отреагировал и продолжал движение. В конце концов его все же блокировали и остановили.
Что нашли у нарушителя
По словам полицейских, самокатчик был пьян. Во время поверхностной проверки у него было обнаружено 19 зип-пакетов с измельченными растениями и 7 с белым порошком. По предварительным данным, речь идет о наркотиках. Пакетики направили на экспертизу.
Напомним, пограничная собака обнаружила наркотики у одесситки, которая ехала в Турцию. Также в Одесской области мужчину третий раз уличили на сбыте наркотиков.
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