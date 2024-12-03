Одеситка намагалася поїхати до Туреччини з наркотиками

Прикордонники затримали пасажирку автобуса. Фото: ДПСУ

Молода одеситка, яка їхала до Туреччини, взяла із собою марихуану та прилад для її вживання. Але "культурному відпочинку" завадив прикордонний собака. Тепер дівчині загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 3 грудня.

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Що знайшов Грей

Під час огляду рейсового автобуса MAN у пункті пропуску "Орлівка" службовий спанієль Грей зреагував на багаж 26-річної українки. Експрес-аналіз довів, що дівчина везла марихуану.

Прикордонний пес Грей. Фото: ДПСУ

"Варто зауважити, що спанієль Грей служить в "Орлівці" менш як три місяці і вже втретє знаходить тут наркотики", — розповіли прикордонники.

Вилучені наркотики. Фото: ДПСУ

Зазначимо, що незаконне перевезення наркотиків через кордон карається тюремним строком від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка втретє викрили на торгівлі наркотиками. Також прикордонники затримали одеситку, яка сховала марихуану у багажі.