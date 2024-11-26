Одеситка намагалася вивезти за кордон наркотики

Собака знайшов наркотики. Фото: ДПСУ

Молода українка, яка прямувала через пункт пропуску "Рені" до Греції, вирішила запастися марихуаною та приладами для її вживання. Але дівчину викрив службовий собака. Тепер їй загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 26 листопада.

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Наркотики у багажу

За даними прикордонників, 24-річна жінка їхала автобусом VANHOOL. На її багаж зреагував собака. Експертиза підтвердила, що "трава" є наркотичним засобом. Дівчину передали поліції. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, що у Греції канабіс легалізований, але тільки для медичного використання. Зберігання, виробництво та продаж конопель у рекреаційних цілях залишається незаконним.

Нагадаємо, в Україні заборонили продаж кратому. Ми писали, що це і чому його вважають небезпечним. Також на Одещині викрили трьох чоловіків, які вирощували коноплі.