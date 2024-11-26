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На отдых с наркотиками — пограничники задержали одесситку

26 ноября 2024 19:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситка пыталась вывезти за границу наркотики
Собака нашла наркотики. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Молодая украинка, следовавшая через пункт пропуска "Рени" в Грецию, решила запастись марихуаной и приборами для ее употребления. Но девушку разоблачила служебная собака. Теперь ему грозит значительный тюремный срок.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 26 ноября.

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По данным пограничников, 24-летняя женщина ехала на автобусе VANHOOL. На ее багаж среагировала собака. Экспертиза подтвердила, что "трава" является наркотическим средством. Девушку передали полиции. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что в Греции каннабис легализован, но только для медицинского использования. Хранение, производство и продажа конопли в рекреационных целях остается незаконной.

Напомним, в Украине запретили продажу кратом. Мы писали, что это и почему его считают опасным. Также в Одесской области разоблачили трех мужчин, которые выращивали коноплю.

наркотики каннабис Греция пограничники Одесская область

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