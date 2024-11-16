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Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів

16 листопада 2024 11:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одеській області вилучили понад 400 г канабісу та понад 100 кущів конопель
Канабіс розфасований у пакетиках. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Поліція Білгород-Дністровського району викрила трьох чоловіків, які незаконно вирощували та зберігали наркотики. Двоє з них постануть перед судом, а розслідування щодо третього триває.  

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

У Білгород-Дністровській та Татарбунарській громадах правоохоронці провели обшуки за місцями проживання трьох чоловіків віком 55, 52 та 37 років. У ході слідчих дій вилучено:  

  • 384 г канабісу і 15 кущів конопель у 55-річного мешканця;  
  • 118 кущів конопель у 52-річного;  
  • 50 г канабісу у наймолодшого з підозрюваних.  
Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів - фото 1
Канабіс, який вилучили у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Експертиза підтвердила наркотичний характер вилучених речовин. Двоє чоловіків вирощували коноплі самостійно, а третій збирав дикоростучі рослини. Всі троє заявили, що наркотики використовували для власного вживання.  

Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів - фото 2
Поліцейські проводять обшуки. Фото: Нацполіція

Яке покарання

55-річний підозрюваний вже мав умовний термін за зберігання наркотиків, проте це його не зупинило. Підозрюваним інкримінують порушення статей 309 і 310 Кримінального кодексу України, зокрема за повторні дії після засудження. Матеріали відносно двох фігурантів вже направлено до суду, а слідство щодо третього триває. 

Двоє вирощували, а третій збирав — на Одещині викрили наркоманів - фото 3
Зірваний кущ коноплі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у пункті пропуску "Орлівка" водій автобуса, що прямував до Болгарії, намагався провезти наркотики, сховавши їх у коробку від взуття. Також одесит вирощував коноплі на власному городі посеред спального району міста.

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