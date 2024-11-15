Одесит влаштував плантацію коноплі посеред міста

Кущі конопель. Фото: ілюстративне/Ліга

Одесит вирощував коноплі на власному городі посеред спального району міста. Тепер йому загрожує тюремний термін.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 15 листопада.

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Чоловік облаштував на городі приватного будинку грядки с десятьма кущами конопель. Він вирощував рослини власноруч і виготовляв канабіс, який зберігав вдома у коробках. Під час обшуку правоохоронці виявили понад 700 грамів висушеного наркотичного засобу. Крім того, поліцейські вилучили прилади для вживання марихуани.

За словами чоловіка, він вирощував, виготовляв і зберігав речовину для власного вживання. Рослини і готовий продукт поліція вилучила.

Поліцейські вилучають коноплі. Фото: поліція Одещини

Покарання для аграрія

Затриманому повідомили про підозру у незаконному вирощуванні конопель, а також у виготовленні та зберіганні наркотиків без мети збуту. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Коноплі в Україні

Зазначимо, що в Україні легалізовано створення ліків на основі канабісу та видачу рецептів на ці препарати для послаблення болю. Наприклад, при розладах сну, проблемах з харчовим трактом, онкологічних захворюваннях, терапії Альцгеймера, Туретта, епілепсії. Втім, вирощування конопель у рекреаційних цілях досі заборонено.

Нагадаємо, на Одещині затримали пенсіонера, який вирощував коноплі на чужому кукурудзяному полі. Також в Одесі викрили угруповання, учасники якого перевозили наркотики в упаковках від дитячих товарів.