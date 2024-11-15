Одессит устроил плантацию конопли посреди города

Плантация среди высоток — в Одессе задержали наркобарона
Одессит выращивал коноплю на собственном огороде посреди спального района города. Теперь ему грозит тюремный срок.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 15 ноября.
Ростив для себя
Мужчина обустроил на огороде частного дома грядки с десятью кустами конопли. Он выращивал растения собственноручно и изготовлял каннабис, который хранил дома в коробках. В ходе обыска правоохранители обнаружили более 700 граммов высушенного наркотического средства. Кроме того, полицейские изъяли приборы для употребления марихуаны.
По словам мужчины, он выращивал, производил и хранил вещество для собственного употребления. Растения и готовый продукт полиция изъяла.
Наказание для агрария
Задержанному сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли, а также в изготовлении и хранении наркотиков без цели сбыта. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Конопля в Украине
Отметим, что в Украине легализовано создание лекарства на основе каннабиса и выдачу рецептов на эти препараты для ослабления боли. К примеру, при расстройствах сна, проблемах с пищевым трактом, онкологических заболеваниях, терапии Альцгеймера, Туретты, эпилепсии. Впрочем, выращивание конопли в рекреационных целях до сих пор запрещено.
Напомним, в Одесской области задержали пенсионера, который выращивал коноплю на чужом кукурузном поле. Также в Одессе разоблачили группировку, участники которой перевозили наркотики в упаковках от детских товаров.
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