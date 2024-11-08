В Одесі викрили потужний накросиндикат — діяв на декілька країн

Працівник СБУ веде затриману. Фото: Офіс генпрокурора

Колишній мешканець Одещини організував масштабну схему виробництва й збуту наркотиків. Заборонені речовини продавали по всій Україні та за кордон під виглядом дитячих товарів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора і в СБУ.

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За даними слідства, учасники групи ввозили ЛСД, кокаїн, МДМА, канабіс та інші наркотики з Канади

за допомогою міжнародних відправлень у коробках від іграшок, посуду та харчових продуктів. Отримавши товар, його фасували і продавали через Telegram-канали. Покупцям з усіх регіонів України, а також Молдови та Грузії заборонені речовини надсилали поштою. Повідомляється, що створений ділками інтернет-магазин входив до п'ятірки найпопулярніших точок торгівлі наркотиками в Україні.

Вилучені наркотики. Фото: Офіс генпрокурора

Вилучені наркотики. Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, у двох лабораторіях щомісяця виготовляли понад 100 кг синтетичних наркотиків.

Нарколабораторія. Фото: Офіс генпрокурора

Під час обшуків у семи областях правоохоронці вилучили майже 40 кг канабісу, гашишу, кокаїну, амфетаміну, екстезі, ЛСД, МДМА, PVP, а також майже 1 тис. літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн грн. Також виявили обладнання для виготовлення та фасування наркотиків.

Що відомо про організаторів

За версією слідства, наркосиндикат організував колишній мешканець Одеської області. До нелегального бізнесу він залучив десятки людей в Україні та за її межами.

Про підозру повідомили двом організаторам та п'ятнадцятьом учасникам картелю. Щодо двох вирішується питання про оголошення їх в розшук. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили наркоторговців, які маскували товар під котячий туалет. Також пенсіонер на Одещині засіяв коноплями чуже кукурудзяне поле.