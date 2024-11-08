В Одессе разоблачили мощный накросиндикат — действовал на несколько стран

Сотрудник СБУ ведет задержанную. Фото: Офис генпрокурора

Бывший житель Одесчины организовал масштабную схему производства и сбыта наркотиков. Запрещенные вещества продавали по всей Украине и за границу под видом детских товаров.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в СБУ.

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Грандиозная схема

По данным следствия, участники группы ввозили ЛСД, кокаин, МДМА, каннабис и другие наркотики из Канады

с помощью международных отправок в коробках от игрушек, посуды и продуктов питания. Получив товар, его фасовали и продавали через Telegram-каналы. Покупателям всех регионов Украины, а также Молдовы и Грузии запрещенные вещества присылали по почте. Сообщается, что созданный дельцами интернет-магазин входил в пятерку самых популярных точек торговли наркотиками в Украине.

Изъятые наркотики. Фото: Офис генпрокурора

Изъятые наркотики. Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, в двух лабораториях ежемесячно производилось более 100 кг синтетических наркотиков.

Нарколоборатория. Фото: Офис генпрокурора

Во время обысков в семи областях правоохранители изъяли около 40 кг каннабиса, гашиша, кокаина, амфетамина, экстези, ЛСД, МДМА, PVP, а также почти 1 тыс. литров прекурсоров, гашишного масла и экстракта марихуаны. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет 20 млн грн. Также было обнаружено оборудование для изготовления и фасовки наркотиков.

Что известно об организаторах

По версии следствия наркосиндикат организовал бывший житель Одесской области. В нелегальный бизнес он привлек десятки людей в Украине и за ее пределами.

О подозрении сообщили двум организаторам и пятнадцати участникам картеля. Насчет двух решается вопрос об объявлении их в розыск. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили наркоторговцев, которые маскировали товар под кошачий туалет. Также пенсионер на Одесчине засеял коноплей чужое кукурузное поле.