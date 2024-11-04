В Одесі продавали наркотики під виглядом наповнювача для котячого туалету

Правоохоронці оглядають товар. Фото: поліція Одещини

Злочинна група влаштувала лабораторію, в якій виготовляли наркотики. Товар маскували під наповнювач для котячих лотків. Зловмисників викрили прикордонники разом з правоохоронцями.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 4 листопада.

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За даними слідства, виробництво заборонених речовин налагодив 28-річний мешканець Одеського району. Він орендував будинок і разом з 27-річним спільником облаштував там лабораторію з виготовлення амфетаміну та Альфа-PVP. Товар збували по всій Україні гуртовими партіями через інтернет, фасуючи в упаковки з маркуванням наповнювача котячого туалету.

Наркотики, упаковані як наповнювач для туалету. Фото: ДПСУ

Що загрожує ділкам

Організатора наркобізнесу "взяли" безпосередньо під час перевезення товару. Його поплічника заарештували наступного дня за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих наркотики на понад 4 млн грн. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі пенсіонер посіяв коноплі на чужому кукурудзяному полі. Також в Одеській області викрили потужний наркокартель, який поширював діяльність за кордон.