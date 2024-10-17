В Одесі розкрили потужний наркокартель

Поліцейський оглядає склад наркотиків. Фото: Офіс генпрокурора

Ділки закупали сировину для наркотиків у Польщі, виготовляли товар у підпільних лабораторіях і продавали по всій Україні. У ході масштабної спецоперації затримали 67 учасників злочинної групи.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 17 жовтня.

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Підпільний бізнес

Угруповання облаштувало спеціальні склади у різних регіонах, де фасували прекурсори з Польщі. Згодом їх постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін у 19 лабораторіях Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Потім товар поширювали по країні за допомогою "мастеркладів" і Telegram-каналів.

Склад наркотиків. Фото: ГУНП в Одеській області

Також злочинці використовували ботоферми, створюючи велику мережу акаунтів для збуту наркотиків і відмивання грошей. Це дозволяло реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій.

Сумарний дохід картелю за півроку склав понад 2 млрд грн.

Експерт оглядає нарколабораторію. Фото: ГУНП в Одеській області

Розгром мережі

У спецоперації взяли участь понад 1,5 тис. поліцейських. Вони провели понад 230 обшуків у двадцятьох областях України. Вилучили понад 300 кг готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону вартістю в понад 400 млн грн за цінами "чорного" ринку. Крім того, конфіскували лабораторне обладнання, зброю та набої до неї, а також 18 автомобілів для перевозки товарів та 7 млн грн у різній валюті.

Прекурсори для виготовлення наркотиків. Фото: Офіс генпрокурора

Склад наркотиків. Фото: Офіс генпрокурора

Про підозру повідомили 73 учасникам мережі. З них 67 затримані, решту оголосили у розшук. Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, одеські митники затримали чоловіка, який сховав наркотики у незвичному місці.

Також одеситу загрожує до десяти років тюрми за продаж наркотиків.