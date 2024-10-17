В Одессе раскрыли мощный наркокартель

Полицейский осматривает склад наркотиков. Фото: Офис генпрокурора

Дельцы закупали сырье для наркотиков в Польше, производили товар в подпольных лабораториях и продавали по всей Украине. В ходе масштабной спецоперации было задержано 67 участников преступной группы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 17 октября.

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Подпольный бизнес

Группировка обустроила специальные склады в разных регионах, где фасовали прекурсоры из Польши. Впоследствии они поставлялись пяти наркокартелям, которые изготовляли Альфа-PVP и амфетамин в 19 лабораториях Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях. Затем товар распространяли по стране с помощью "мастеркладов" и Telegram-каналов.

Склад наркотиков. Фото: ГУНП в Одесской области

Также преступники использовали ботофермы, создавая обширную сеть аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания денег. Это позволяло регистрировать многочисленные аккаунты в мессенджерах, платежных системах и на криптобиржах, сохраняя анонимность и запутывая следы финансовых транзакций.

Суммарный доход картеля за полгода составил более 2 млрд. грн.

Эксперт осматривает нарколабораторию. Фото: ГУНП в Одесской области

Разгром сети

В спецоперации приняло участие более 1,5 тыс. полицейских. Они провели более 230 обысков в двадцати областях Украины. Изъяли более 300 кг готового продукта и 1000 литров рекреационных смесей Альфа-PVP, более 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона стоимостью более 400 млн грн по ценам "черного" рынка. Кроме того, конфисковали лабораторное оборудование, оружие и патроны к нему, а также 18 автомобилей для перевозки товаров и 7 млн грн в разной валюте.

Прекурсоры по изготовлению наркотиков. Фото: Офис генпрокурора

Склад наркотиков. Фото: Офис генпрокурора

О подозрении сообщили 73 участникам сети. Из них 67 задержаны, остальные объявлены в розыск. Дельцам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, одесские таможенники задержали мужчину, спрятавшего наркотики в необычном месте.

Также одесситу грозит до десяти лет тюрьмы за продажу наркотиков.