В Одесі затримано чоловіка за збут канабісу

Криміналісти беруть відбитки пальців у затриманого. Фото: Нацполіція

Слідчі Одеського району затримали одесита, який продавав канабіс жительці Приморського району. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Правоохоронці Одеського районного управління поліції № 1 задокументували, як місцевий житель двічі збув по два пакетики з канабісом жінці з Приморського району. Після другої оборудки поліцейські затримали правопорушника на гарячому.

Затримання порушника. Фото: Нацполіція

Що виявило слідство

Під час слідства були вилучені наркотичні речовини, що підтверджено результатами експертизи та експрес-дослідження. Окрім наркотиків, до справи долучені гроші, отримані від продажу, та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Вилучений канабіс. Фото: Нацполіція

Яке покарання за продаж наркотиків

Правопорушнику повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 181 тисяча 680 гривень. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі також працюють над встановленням каналу постачання наркотиків до затриманого.

Затримання людей з наркотиками на Одещині

Нагадаємо, злочинне угруповання продавало наркотики через інтернет на території України та Близького Сходу. Одного з його ключових учасників затримали на Одещині, коли він намагався виїхати за кордон.

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