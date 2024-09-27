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На Одещині розкрили міжнародний наркокартель — подробиці

27 вересня 2024 13:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Міжнародна схема торгівлі наркотиками з центром в Одесі — що відомо
Поліцейські ведуть затриманого. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Злочинне угруповання продавало наркотики через інтернет на території України та Близького Сходу. Одного з його ключових учасників затримали на Одещині, коли він намагався виїхати за кордон.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у п'ятницю, 27 вересня.

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 За даними слідства, учасники угруповання через різні онлайн-ресурси закупали метадон та Альфа-PVP. Після цього наркотики у великих обсягах переправляли до Азербайджану, Туреччини та Грузії. Товар ховали у "мастеркладах", пересилали через пошту або автобусами. Усі фінансові розрахунки здійснювали виключно криптовалютою. 

За попередніми оцінками, щомісяця злочинці заробляли понад 5 млн грн.

Перекриття каналів

Правоохоронці встановили, що один з учасників угруповання, 48-річний громадянин Азербайджану, під вигаданим ім’ям відправив сумку з наркотиками одеситці. Та мала переправити товар до Стамбула. Цього ж дня чоловік організував відправлення двох валіз з наркотиками рейсовим автобусом "Київ-Стамбул".

Обидві партії вилучили правоохоронці. В Одесі вони знайшли 264 грами солей Альфа-PVP вартістю 600 тис. грн, а на кордоні в пункті пропуску "Порубне" — 5,1 кг метадону та Альфа-PVP на суму 4,3 млн грн.

Іноземця затримали, коли він намагався перейти кордон у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Йому повідомили про підозру у контрабанді та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Наразі він перебуває під вартою. Якщо суд визнає іноземця винним, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який намагався вивезти за кордон наркотики та боєприпаси.

Також двоє ділків маскували наркотичні речовини у солодощах.

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