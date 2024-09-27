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В Одесской области раскрыли международный наркокартель — подробности

27 сентября 2024 13:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Международная схема торговли наркотиками с центром в Одессе — что известно
Полицейские ведут задержанного. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Преступная группировка продавала наркотики через интернет на территории Украины и Ближнего Востока. Одного из его ключевых участников задержали в Одесской области, когда он пытался уехать за границу.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в пятницу, 27 сентября.

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По данным следствия, участники группировки через разные онлайн-ресурсы закупали метадон и Альфа-PVP. После этого наркотики в больших объемах переправлялись в Азербайджан, Турцию и Грузию. Товар хоронили в "мастеркладах", пересылали по почте или автобусами. Все финансовые расчеты производились исключительно криптовалютой.

По предварительным оценкам, ежемесячно преступники зарабатывали более 5 млн грн.

Перекрытие каналов

Правоохранители установили, что один из участников группировки, 48-летний гражданин Азербайджана, под вымышленным именем отправил сумку с наркотиками одесситке. Но должна была переправить товар в Стамбул. В этот же день мужчина организовал отправку двух чемоданов с наркотиками рейсовым автобусом "Киев-Стамбул".

Обе партии изъяли правоохранители. В Одессе они обнаружили 264 грамма солей Альфа-PVP стоимостью 600 тыс. грн, а на границе в пункте пропуска "Порубное" — 5,1 кг метадона и Альфа-PVP на сумму 4,3 млн грн.

Иностранец был задержан, когда он пытался перейти границу в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Ему сообщили о подозрении в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах. В настоящее время он находится под стражей. Если суд признает иностранца виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался вывезти за границу наркотики и боеприпасы.

Также двое дельцов маскировали наркотические вещества в сладостях.

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