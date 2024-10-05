В Одессе задержан мужчина за сбыт каннабиса

Криминалисты берут отпечатки пальцев у задержанного. Фото: Нацполиция

Следователи Одесского района задержали одессита, который продавал каннабис жительнице Приморского района. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Задержали за наркотики: детали дела

Правоохранители Одесского районного управления полиции № 1 задокументировали, как местный житель дважды сбыл по два пакетика с каннабисом женщине из Приморского района. После второй сделки полицейские задержали правонарушителя с поличным.

Задержание нарушителя. Фото: Нацполиция

Что выявило следствие

В ходе следствия были изъяты наркотические вещества, что подтверждено результатами экспертизы и экспресс-исследования. Кроме наркотиков, к делу приобщены деньги, полученные от продаж, и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятый каннабис. Фото: Нацполиция

Какое наказание за продажу наркотиков

Правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 тысяча 680 гривен. Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следователи также работают над установлением канала поставки наркотиков в задержанный.

Задержание людей с наркотиками в Одесской области

Напомним, преступная группировка продавала наркотики через интернет на территории Украины и Ближнего Востока. Одного из его ключевых участников задержали в Одесской области, когда он пытался уехать за границу.

Также мы писали, что в пункте пропуска "Паланка" молдавские пограничники остановили автомобиль из Украины, которым управлял 29-летний мужчина. В багажнике нашли запрещенные вещи.