В Одессе задержан мужчина за сбыт каннабиса

Одесситу грозит до 10 лет заключения за продажу наркотиков — фото
Следователи Одесского района задержали одессита, который продавал каннабис жительнице Приморского района. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Задержали за наркотики: детали дела
Правоохранители Одесского районного управления полиции № 1 задокументировали, как местный житель дважды сбыл по два пакетика с каннабисом женщине из Приморского района. После второй сделки полицейские задержали правонарушителя с поличным.
Что выявило следствие
В ходе следствия были изъяты наркотические вещества, что подтверждено результатами экспертизы и экспресс-исследования. Кроме наркотиков, к делу приобщены деньги, полученные от продаж, и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.
Какое наказание за продажу наркотиков
Правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 тысяча 680 гривен. Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следователи также работают над установлением канала поставки наркотиков в задержанный.
Задержание людей с наркотиками в Одесской области
Напомним, преступная группировка продавала наркотики через интернет на территории Украины и Ближнего Востока. Одного из его ключевых участников задержали в Одесской области, когда он пытался уехать за границу.
Также мы писали, что в пункте пропуска "Паланка" молдавские пограничники остановили автомобиль из Украины, которым управлял 29-летний мужчина. В багажнике нашли запрещенные вещи.
Читайте Новини.LIVE!