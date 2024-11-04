В Одессе продавали наркотики под видом наполнителя для кошачьего туалета

Правоохранители осматривают товар. Фото: полиция Одесчины

Преступная группа устроила лабораторию, в которой изготовляли наркотики. Товар маскировали под наполнитель для кошачьих лотков. Злоумышленников разоблачили пограничники вместе со стражами порядка.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 4 ноября.

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По данным следствия, производство запрещенных веществ наладил 28-летний житель Одесского района. Он арендовал дом и вместе с 27-летним сообщником обустроил там лабораторию по производству амфетамина и Альфа-PVP. Товар сбывали по всей Украине оптовыми партиями через интернет, фасуя в упаковки с маркировкой наполнителя кошачьего туалета.

Наркотики упакованы как наполнитель для туалета. Фото: ГНСУ

Что угрожает дельцам

Организатора наркобизнеса "взяли" непосредственно при перевозке товара. Его приспешника арестовали на следующий день по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных наркотики более чем на 4 млн грн. В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе пенсионер посеял коноплю на чужом кукурузном поле. Также в Одесской области разоблачили мощный наркокартель, распространявший деятельность за границу.