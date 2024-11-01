На Одещині пенсіонер вирощував марихуану на чужому полі

Кущі конопель на кукурудзяному полі. Фото: поліція Одещини

Чоловік вирощував коноплі на чужому полі, приховавши кущі серед кукурудзи. Втім, підпільного фермера викрили правоохоронці. Тепер він може надовго потрапити за ґрати.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 1 листопада.

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Підступний план

За даними слідства, 60-річний мешканець Рені примітив земельні угіддя місцевого фермера, де той посіяв кукурудзу. Дочекавшись, коли рослина зійде, чоловік засіяв те ж саме поле насінням конопель. "Плантатор" дбайливо доглядав за понад 2,5 тис. кущів. Але зібрати врожай не зміг, адже був затриманий поліцією. Вилучені кущі експертиза оцінила у 20 млн грн.

"Аграрію" повідомили про підозру у незаконному посіві та вирощуванні конопель. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.

Коноплі в Україні

Зазначимо, що в Україні легалізовано створення ліків на основі канабісу та видачу рецептів на ці препарати для послаблення болю. Наприклад, при розладах сну, проблемах з харчовим трактом, онкологічних захворюваннях, терапії Альцгеймера, Туретта, епілепсії. Втім, вирощування конопель у рекреаційних цілях досі заборонено.

Нагадаємо, на Одещині викрили потужний наркокартель. Його учасники купували сировину за кордоном й продавали готовий продукт по всій Україні. Також одеські митники затримали чоловіка, який ховав заборонені речовини у нашийній подушці.