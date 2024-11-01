В Одесской области пенсионер выращивал марихуану на чужом поле

Кусты конопли на кукурузном поле. Фото: полиция Одесчины

Человек выращивал коноплю на чужом поле, спрятав кусты среди кукурузы. Впрочем, подпольного фермера разоблачили правоохранители. Теперь он может надолго попасть за решетку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 1 ноября.

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Коварный план

По данным следствия, 60-летний житель Рени приметил земельные угодья местного фермера, где тот посеял кукурузу. Дождавшись, когда растение взойдет, мужчина засеял то же поле семенами конопли. "Плантатор" бережно ухаживал за более чем 2,5 тыс. кустов. Но собрать урожай не смог, потому что был задержан полицией. Изъятые кусты экспертиза оценила в 20 млн. грн.

"Аграрию" сообщили о подозрении в незаконном посеве и выращивании конопли. Если суд сочтет его виновным, мужчине грозит до семи лет заключения.

Конопля в Украине

Отметим, что в Украине легализовано создание лекарства на основе каннабиса и выдачу рецептов на эти препараты для ослабления боли. К примеру, при расстройствах сна, проблемах с пищевым трактом, онкологических заболеваниях, терапии Альцгеймера, Туретты, эпилепсии. Впрочем, выращивание конопли в рекреационных целях до сих пор запрещено.

Напомним, в Одесской области разоблачили мощный наркокартель. Его участники покупали сырье за границей и продавали готовый продукт по всей Украине. Также одесские таможенники задержали мужчину, который прятал запрещенные вещества в нашейной подушке.