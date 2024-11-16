В Одесской области изъяли более 400 г каннабиса и более 100 кустов конопли

Двое выращивали, третий собирал — на Одесчине поймали наркоманов
Полиция Белгород-Днестровского района разоблачила троих мужчин, незаконно выращивавших и хранивших наркотики. Двое из них предстанут перед судом, а расследование по третьему продолжается.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
В Белгород-Днестровской и Татарбунарской громадах правоохранители провели обыски по местам жительства трех мужчин в возрасте 55, 52 и 37 лет. В ходе следственных действий изъято:
- 384 г каннабиса и 15 кустов конопли у 55-летнего жителя;
- 118 кустов конопли у 52-летнего;
- 50 г каннабиса у самого молодого из подозреваемых.
Экспертиза подтвердила наркотический характер изъятых веществ. Двое мужчин выращивали коноплю самостоятельно, а третий собирал дикорастущие растения. Все трое заявили, что наркотики использовали для собственного употребления.
Какое наказание
55-летний подозреваемый уже имел условный срок хранения наркотиков, однако это его не остановило. Подозреваемым инкриминируется нарушение статей 309 и 310 Уголовного кодекса Украины, в том числе за повторные действия после осуждения. Материалы в отношении двух фигурантов уже направлены в суд, а следствие по третьему продолжается.
Напомним, в пункте пропуска "Орловка" водитель автобуса, следовавшего в Болгарию, пытался провезти наркотики, спрятав их в коробку от обуви. Также одессит выращивал коноплю на собственном огороде посреди спального района города.
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