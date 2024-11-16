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Двое выращивали, третий собирал — на Одесчине поймали наркоманов

16 ноября 2024 11:49
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области изъяли более 400 г каннабиса и более 100 кустов конопли
Каннабис расфасован в пакетиках. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Полиция Белгород-Днестровского района разоблачила троих мужчин, незаконно выращивавших и хранивших наркотики. Двое из них предстанут перед судом, а расследование по третьему продолжается.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

В Белгород-Днестровской и Татарбунарской громадах правоохранители провели обыски по местам жительства трех мужчин в возрасте 55, 52 и 37 лет. В ходе следственных действий изъято:

  • 384 г каннабиса и 15 кустов конопли у 55-летнего жителя;
  • 118 кустов конопли у 52-летнего;
  • 50 г каннабиса у самого молодого из подозреваемых.
Двое выращивали, а третий собирал - в Одесской области разоблачили наркоманов - фото 1
Каннабис, который изъяли у подозреваемых. Фото: Нацполиция

Экспертиза подтвердила наркотический характер изъятых веществ. Двое мужчин выращивали коноплю самостоятельно, а третий собирал дикорастущие растения. Все трое заявили, что наркотики использовали для собственного употребления.

Двое выращивали, а третий собирал - в Одесской области разоблачили наркоманов - фото 2
Полицейские проводят обыски. Фото: Нацполиция

Какое наказание

55-летний подозреваемый уже имел условный срок хранения наркотиков, однако это его не остановило. Подозреваемым инкриминируется нарушение статей 309 и 310 Уголовного кодекса Украины, в том числе за повторные действия после осуждения. Материалы в отношении двух фигурантов уже направлены в суд, а следствие по третьему продолжается.

Двое выращивали, а третий собирал - в Одесской области разоблачили наркоманов - фото 3
Сорван куст конопли. Фото: Нацполиция

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" водитель автобуса, следовавшего в Болгарию, пытался провезти наркотики, спрятав их в коробку от обуви. Также одессит выращивал коноплю на собственном огороде посреди спального района города.

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