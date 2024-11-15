Чоловік намагався вивезти наркотики в упаковці відомого бренду

Митник за роботою. Фото: ДМСУ

У пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області затримали водія автобуса, що прямував до Болгарії. Він намагався провезти наркотики, сховавши їх у коробку від взуття.

Про це повідомили в Одеській митниці у п'ятницю, 15 листопада.

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Наркотики у черевиках

Службовий собака одеських митників Бакс спрацював на коробки з взуттям у багажнику автобуса. В одній з них, з написом Louis Vuitton, разом з черевиками знаходився целофановий пакет з речовиною білого кольору. Експертиза встановила, що це кокаїн.

З'ясувалося, що посилку водію передали в Одесі, аби він віддав її отримувачу у болгарському місті Бургас.

Кокаїн в упаковці для взуття. Фото: Одеська митниця

Прикордонний собака виявив наркотики. Фото: ДПСУ

Що загрожує порушнику

На чоловіка склали протоколи про порушення митних правил. Також митники скерували до поліції повідомлення про контрабанду наркотиків. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше митники затримали чоловіка, який ховав наркотики у подушці. Також ми писали про одесита, який вирощував коноплі на городі посеред міста.