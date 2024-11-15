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Кокаїн від Louis Vuitton — на Одещині затримали наркодилера

15 листопада 2024 16:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чоловік намагався вивезти наркотики в упаковці відомого бренду
Митник за роботою. Фото: ДМСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області затримали водія автобуса, що прямував до Болгарії. Він намагався провезти наркотики, сховавши їх у коробку від взуття. 

Про це повідомили в Одеській митниці у п'ятницю, 15 листопада.

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Наркотики у черевиках

Службовий собака одеських митників Бакс спрацював на коробки з взуттям у багажнику автобуса. В одній з них, з написом Louis Vuitton, разом з черевиками знаходився целофановий пакет з речовиною білого кольору. Експертиза встановила, що це кокаїн.

З'ясувалося, що посилку водію передали в Одесі, аби він віддав її отримувачу у болгарському місті Бургас.

Кокаїн від Louis Vuitton — на Одещині затримали наркодилера - фото 1
Кокаїн в упаковці для взуття. Фото: Одеська митниця
Кокаїн від Louis Vuitton — на Одещині затримали наркодилера - фото 1
Прикордонний собака виявив наркотики. Фото: ДПСУ

Що загрожує порушнику

На чоловіка склали протоколи про порушення митних правил. Також митники скерували до поліції повідомлення про контрабанду наркотиків. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше митники затримали чоловіка, який ховав наркотики у подушці. Також ми писали про одесита, який вирощував коноплі на городі посеред міста.

Одеса наркотики контрабанда Одеська область митниця

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