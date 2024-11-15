Мужчина пытался вывезти наркотики в упаковке известного бренда

Таможенник за работой. Фото: ГТСУ

В пункте пропуска "Орловка" в Одесской области задержали водителя автобуса, направлявшегося в Болгарию. Он пытался провезти наркотики, спрятав его в коробку от обуви.

Об этом сообщили в Одесской таможне в пятницу, 15 ноября.

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Наркотики в ботинках

Служебная собака одесских таможенников Бакс сработала на коробки с обувью в багажнике автобуса. В одной из них с надписью Louis Vuitton вместе с ботинками находился целлофановый пакет с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это кокаин.

Выяснилось, что посылку водителю было передано в Одессе, чтобы он отдал ее получателю в болгарском городе Бургас.

Кокаин в упаковке для обуви. Фото: Одесская таможня

Пограничная собака обнаружила наркотики. Фото: ГПСУ

Что угрожает нарушителю

На мужчину составили протоколы о нарушении таможенных правил. Также таможенники направили в полицию сообщения о контрабанде наркотиков. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее таможенники задержали мужчину, который прятал наркотики в подушке. Также мы писали об одессите, который выращивал коноплю на огороде посреди города.