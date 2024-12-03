Одесситка пыталась поехать в Турцию с наркотиками

Пограничники задержали пассажирку автобуса. Фото: ГПСУ

Молодая одесситка, которая ехала в Турцию, взяла с собой марихуану и прибор для ее употребления. Но "культурному отдыху" помешала пограничная собака. Теперь девушке грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 3 декабря.

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Что нашел Грей

В ходе осмотра рейсового автобуса MAN в пункте пропуска "Орловка" служебный спаниель Грей среагировал на багаж 26-летней украинки. Экспресс-анализ доказал, что девушка везла марихуану.

Пограничный пес Грей. Фото: ГНСУ

"Стоит заметить, что спаниель Грей служит в "Орловке" менее трех месяцев и уже в третий раз находит здесь наркотики", — рассказали пограничники.

Удалены наркотики. Фото: ГНСУ

Отметим, что незаконная перевозка наркотиков через границу карается тюремным сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одесской области мужчину третий раз уличили на торговле наркотиками. Также пограничники задержали одесситку, спрятавшую марихуану в багаже.