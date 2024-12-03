Одесситка пыталась поехать в Турцию с наркотиками

Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку
Молодая одесситка, которая ехала в Турцию, взяла с собой марихуану и прибор для ее употребления. Но "культурному отдыху" помешала пограничная собака. Теперь девушке грозит тюремный срок.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 3 декабря.
Что нашел Грей
В ходе осмотра рейсового автобуса MAN в пункте пропуска "Орловка" служебный спаниель Грей среагировал на багаж 26-летней украинки. Экспресс-анализ доказал, что девушка везла марихуану.
"Стоит заметить, что спаниель Грей служит в "Орловке" менее трех месяцев и уже в третий раз находит здесь наркотики", — рассказали пограничники.
Отметим, что незаконная перевозка наркотиков через границу карается тюремным сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, в Одесской области мужчину третий раз уличили на торговле наркотиками. Также пограничники задержали одесситку, спрятавшую марихуану в багаже.
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