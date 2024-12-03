Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку arrow

Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку

3 декабря 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситка пыталась поехать в Турцию с наркотиками
Пограничники задержали пассажирку автобуса. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Молодая одесситка, которая ехала в Турцию, взяла с собой марихуану и прибор для ее употребления. Но "культурному отдыху" помешала пограничная собака. Теперь девушке грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 3 декабря.

Читайте также:

Что нашел Грей

В ходе осмотра рейсового автобуса MAN в пункте пропуска "Орловка" служебный спаниель Грей среагировал на багаж 26-летней украинки. Экспресс-анализ доказал, что девушка везла марихуану.

Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку - фото 1
Пограничный пес Грей. Фото: ГНСУ

"Стоит заметить, что спаниель Грей служит в "Орловке" менее трех месяцев и уже в третий раз находит здесь наркотики", — рассказали пограничники.

Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку - фото 2
Удалены наркотики. Фото: ГНСУ

Отметим, что незаконная перевозка наркотиков через границу карается тюремным сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одесской области мужчину третий раз уличили на торговле наркотиками. Также пограничники задержали одесситку, спрятавшую марихуану в багаже.

Турция наркотики каннабис пограничники Одесская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Обследование ВВК до 5 февраля — что делать людям с инвалидностью

15:08 Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд

15:04 Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

14:34 Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

14:30 Зарплаты учителей — как платят в государственных и частных школах

15:25 Обследование ВВК до 5 февраля — что делать людям с инвалидностью

15:08 Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд

15:04 Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

14:34 Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

14:30 Зарплаты учителей — как платят в государственных и частных школах

14:29 Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК