В Одесі затримали наркоторговця за збут амфетаміну

На Одещині чоловіка втретє викрили у збуті наркотиків
Правоохоронці затримали 33-річного жителя Одеського району, якого вже двічі викривали у наркозлочинах. Він продовжував продавати амфетамін, попри попередні судові справи.
Про це у суботу, 30 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Деталі справи
Відомо, що чоловік двічі продав "клієнту" амфетамін вагою близько двох грамів. Після другого продажу його затримали, вилучивши наркотики та частину отриманих грошей. У ході обшуку вдома у підозрюваного знайшли речовини, схожі на канабіс та амфетамін, а також пристрої для їх вживання. Вилучені речовини передали на експертизу.
Зазначимо, що раніше, у вересні, підозрюваного засудили до штрафу за зберігання амфетаміну, а в листопаді його вже притягували до відповідальності за подібний злочин.
Як покарають
Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (збут психотропів повторно). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, українка прямувала до Греції з марихуаною та приладами для її вживання. Дівчину на кордоні викрив службовий собака. Також молдавські митники на посту "Тудора" запобігли спробі незаконного ввезення розчину, що використовується в косметології.
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