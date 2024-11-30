В Одесі затримали наркоторговця за збут амфетаміну

Затримання наркоторговця в Одесі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 33-річного жителя Одеського району, якого вже двічі викривали у наркозлочинах. Він продовжував продавати амфетамін, попри попередні судові справи.

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Обшуки у помешканні підозрюваного. Фото: Нацполіція

Деталі справи

Відомо, що чоловік двічі продав "клієнту" амфетамін вагою близько двох грамів. Після другого продажу його затримали, вилучивши наркотики та частину отриманих грошей. У ході обшуку вдома у підозрюваного знайшли речовини, схожі на канабіс та амфетамін, а також пристрої для їх вживання. Вилучені речовини передали на експертизу.

Вилучені речовини та пристрої. Фото: Нацполіція

Зазначимо, що раніше, у вересні, підозрюваного засудили до штрафу за зберігання амфетаміну, а в листопаді його вже притягували до відповідальності за подібний злочин.

Як покарають

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (збут психотропів повторно). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, українка прямувала до Греції з марихуаною та приладами для її вживання. Дівчину на кордоні викрив службовий собака. Також молдавські митники на посту "Тудора" запобігли спробі незаконного ввезення розчину, що використовується в косметології.