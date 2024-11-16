На митниці «Тудора» виявили спробу незаконного ввезення розчину

Митники перевіряють машину. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Молдавські митники на посту "Тудора" запобігли спробі незаконного ввезення розчину, що використовується в косметології. Громадянин України заховав 40 місткостей у багажі, не маючи необхідних документів.

Про це повідомили в Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

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Хотіли ввезти в Молдову розчинник

Відомо, що на прикордонному митному посту "Тудора" спільними зусиллями митників і прикордонників було виявлено спробу незаконного ввезення косметологічного розчину на територію Республіки Молдова. 53-річний громадянин України приховав у своєму особистому багажі 40 місткостей із цим розчином. Під час митного контролю з’ясувалося, що жодних документів, які підтверджують походження продукції, він не мав.

Коробки з розчином. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Яке покарання

Представники митної служби розпочали документування справи для встановлення всіх обставин правопорушення. Чоловіку загрожує відповідальність за недекларування відповідно до чинного законодавства. Подальші слідчі дії триватимуть для повного з'ясування ситуації.

Розчин, який намагалися провезти без документів. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Нагадаємо, раніше митники затримали чоловіка, який ховав наркотики у подушці. Також ми писали про одесита, який вирощував коноплі на городі посеред міста.