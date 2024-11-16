На таможне «Тудора» обнаружили попытку незаконного ввоза раствора

Таможенники проверяют машину. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Молдавские таможенники на посту "Тудора" предотвратили попытку незаконного ввоза раствора, используемого в косметологии. Гражданин Украины спрятал 40 емкостей в багаже, не имея необходимых документов.

Об этом сообщили в Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

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Хотели ввезти в Молдову растворитель

Известно, что на пограничном таможенном посту "Тудора" совместными усилиями таможенников и пограничников была обнаружена попытка незаконного ввоза косметологического раствора на территорию Республики Молдова. 53-летний гражданин Украины скрыл в своем личном багаже 40 емкостей с этим раствором. В ходе таможенного контроля выяснилось, что никаких документов, подтверждающих происхождение продукции, у него не было.

Коробки с раствором. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Какое наказание

Представители таможенной службы приступили к документированию дела для установления всех обстоятельств правонарушения. Мужчине угрожает ответственность за недекларирование в соответствии с действующим законодательством. Дальнейшие следственные действия продлятся для полного выяснения ситуации.

Раствор пытался провезти без документов. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Напомним, ранее таможенники задержали мужчину, который прятал наркотики в подушке. Также мы писали об одессите, который выращивал коноплю на огороде посреди города.