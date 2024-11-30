В Одессе задержан наркоторговец за сбыт амфетамина

Задержание наркоторговца в Одессе Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Одесского района, которого уже дважды разоблачали в наркопреступлениях. Он продолжал продавать амфетамин, несмотря на предыдущие судебные дела.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Обыски в доме подозреваемого. Фото: Нацполиция

Детали дела

Известно, что мужчина дважды продал "клиенту" амфетамин весом около двух грамм. После второй продажи он был задержан, изъяв наркотики и часть полученных денег. В ходе обыска дома у подозреваемого были обнаружены вещества, похожие на каннабис и амфетамин, а также устройства для их употребления. Изъятые вещества передали на экспертизу.

Извлеченные вещества и устройства. Фото: Нацполиция

Отметим, что ранее, в сентябре, подозреваемый был приговорен к штрафу за хранение амфетамина, а в ноябре его уже привлекали к ответственности за подобное преступление.

Как накажут

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт психотропов повторно). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, украинка направлялась в Грецию с марихуаной и приборами для ее употребления. Девушку на границе разоблачила служебная собака. Также молдавские таможенники на посту "Тудора" предотвратили попытку незаконного ввоза раствора, используемого в косметологии.