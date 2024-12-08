В автобусе из Одессы пытались перевезти в Германию шоколад с наркотиками

Собака обнаружила у женщины конфеты с наркотиками. Фото: ГПСУ

На пункте пропуска "Краковец" пограничники с помощью служебной собаки обнаружили у пассажирки рейсового автобуса шоколад с наркотическим содержимым. Женщина везла его немецким друзьям.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в ГПСУ.

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Конфеты с наркотиками. Фото: ГПСУ

Перевозила конфеты с наркотиками

Известно, что во время проверки рейсового автобуса "Одесса-Швайнфурт" служебная собака Джессика сработала на сумку 28-летней девушки. В багаже у нее были найдены пять шоколадок в форме рождественской звезды, завернутых в фольгу. Пассажирка призналась, что сладости содержат тетрагидроканабинол (TGK) — главный психоактивный компонент каннабиса. По ее словам, шоколад ей передал знакомый, предложивший угостить друзей в Германии.

Какое наказание за перевозку наркотиков

Нацполицию проинформировали об этом инциденте, открыв уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное хранение или перевозку наркотических средств. Женщине может грозить до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, житель Хаджибейского района Одессы подозревается в незаконном хранении каннабиса с целью сбыта. Также мы писали, что пьяный одессит, да еще и с наркотиками, убегал от полицейских на самокате.