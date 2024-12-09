Перекрыли канал поставки наркотиков из Одесчины в Молдову

Молдавские пограничники. Фото: Poliţia de Frontieră в Republice Moldova

Молдавские стражи порядка задержали таксиста и безработную женщину. Они ввезли из Украины мефедрон и PVP на общую сумму около 17 тыс. грн. Дома у задержанных обнаружили еще большие объемы запрещенных веществ.

Об этом сообщили пограничная полиция Республики Молдова в понедельник, 9 декабря.

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Что известно

По данным следствия, мужчина и женщина получили сумку с наркотиками в лесополосе на границе Одесской области. Им удалось контрабандой провезти товар через "зеленый коридор" в городе Вулканешты. На въезде в Кишинев пару задержали. В их жилище провели обыски. В общей сложности правоохранители изъяли около 13 кг различных наркотических веществ.

Напомним, на пункте пропуска "Краковец" пограничники с помощью служебной собаки обнаружили у пассажирки рейсового автобуса шоколад с наркотическим содержимым. Женщина увозила его немецким друзьям.

Также во Львовской области Служба безопасности Украины задержала участника международного наркосиндиката. Его шесть лет разыскивал Интерпол.