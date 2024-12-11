В Одесі затримали 17-річного наркобарона

Поліцейський за комп'ютером. Фото: поліція Одеської області

В Красносільській громаді у комендантську годину затримали 17-річного одесита, який ніс додому чотири каністри з наркотиками. Вдома у юнака знайшли ще запаси заборонених речовин.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 11 грудня.

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За даними правоохоронців, у каністрах було загалом 30 літрів рідини, що містила наркотичний засіб. А квартирі затриманого в Одесі виявили 112 згортків з порошком. Походження товару молодик пояснювати відмовився.

Каністри з наркотиками. Фото: поліція Одеської області

Що загрожує юнаку

Хлопцю повідомили про підозру у зберіганні наркотиків з метою збуту. За цей злочин йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, прикордонники вилучили мефедрон і PVP, які намагалися провезти з Одещини до Молдови. Раніше одеситка сховала наркотики у цукерках, які везла до Німеччини.