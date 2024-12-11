В Одессе задержан 17-летний наркобарон

Полицейский за компьютером. Фото: полиция Одесской области

В Красносельской громаде в комендантский час задержали 17-летнего одессита, который нес домой четыре канистры с наркотиками. Дома у парня обнаружили еще запасы запрещенных веществ.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 11 декабря.

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По данным правоохранителей, в канистрах было 30 литров жидкости, содержащей наркотическое средство. А в квартире задержанного в Одессе обнаружили 112 свертков с порошком. Происхождение товара молодой человек объяснять отказался.

Канистры с наркотиками. Фото: полиция Одесской области

Что угрожает парню

Молодому человеку сообщили о подозрении в хранении наркотиков с целью сбыта. За это преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, пограничники изъяли мефедрон и PVP, пытавшихся провезти из Одесчины в Молдову. Ранее одесситка спрятала наркотики в конфетах, которые везла в Германию.