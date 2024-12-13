В Одессе военный прятал наркотики в паспорте, решение суда

Паспорт Украины. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Одесский суд вынес приговор военному повару. Во время осмотра его документов правоохранители обнаружили запрещенное вещество. Теперь мужчине придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского райсуда.

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Подробности дела

По материалам суда, военный заказал через Telegram 0,4 грамма PVP. За наркотик он заплатил 348 грн. Запрещенный товар ему передали в виде закладки, оставленной у Ивановского моста. Пакетик с наркотиком мужчина спрятал в обложку для паспорта. Там ее и нашли полицейские.

Что решил суд

Во время судебного заседания военный полностью признал свою вину. Судья учел это и назначил ему 17 тыс. грн штрафа. Кроме того, обвиняемый должен возместить 4,7 тыс. грн стоимости судебной экспертизы.

Напомним, полиция задержала юного одессита, который нес домой канистры с 30 литрами наркотиков. Также пограничники разоблачили схему поставки запрещенных веществ из Одесчины в Молдову.