Осужден житель Подольска за уклонение от военного учета

Котовский горрайонный суд Одесской области. Фото: kt.od.court.gov.ua

В Подольске суд признал мужчину виновным в сознательном уклонении от исполнения воинского долга во время военного положения. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 337 УК Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, осознавая свои обязанности в условиях военного положения, не явился в военкомат для уточнения персональных данных и прохождения медкомиссии, несмотря на полученные предупреждения.

Как установило следствие, мужчина неоднократно был проинформирован об обязанности выполнять требования военного учета в соответствии с законодательством. Несмотря на это, в ноябре 2024 года он сознательно проигнорировал вызов в территориальный центр комплектования и отказался проходить медицинское освидетельствование без уважительных причин.

Какое наказание

Обвиняемый полностью признал свою вину, а суд принял решение рассматривать дело в упрощенном порядке. Согласно ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины, он признан виновным в сознательном уклонении от выполнения правил военного учета.

Решением суда мужчина приговорен к штрафу и предупрежден об уголовной ответственности за дальнейшие нарушения мобилизационных правил.

Напомним, Одесский суд вынес приговор военному повару, хранившему наркотики в паспорте. Также на приднестровском участке украино-молдавской границы пограничники спасли нарушителей. По их маршруту следовали дикие звери.