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Лисиці, вовки та ухилянти — на Одещині врятували чоловіків, відео

14 грудня 2024 13:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На кордоні з Молдовою затримали порушників і помітили вовків
Лисиця на кордоні. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На придністровській ділянці українсько-молдовського кордону прикордонники затримали десятки порушників. По їхньому маршруту також помітили диких звірів. 

Про це у суботу, 14 грудня, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України

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На придністровському сегменті українсько-молдовського кордону прикордонники Подільського загону виявили та затримали десятки порушників. Вони потрапили в поле зору технічних засобів охорони кордону, завдяки чому вдалося оперативно припинити їхні дії.

Окрім правопорушників, прикордонники помітили й зграї диких звірів — вовків, кабанів і лисиць, які пересуваються вздовж кордону. Такі хижаки можуть становити небезпеку для людей, які опиняються в цих місцях.

Охоронці кордону наголошують на необхідності дотримання правил безпеки та закликають утриматися від прогулянок поблизу кордону. Військовослужбовці попереджають: порушення кордону чи нехтування правилами власної безпеки можуть стати загрозою для вашого життя та здоров’я.

Нагадаємо, стало відомо як швидко почнуть шукати військовозобов'язаного, який ухиляється від служби. Також ми писали раніше, що штрафи за порушення військового обліку можуть сягнути 60 тисяч гривень.

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