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Лисы, волки и уклонисты — на Одесчине спасли мужчин, видео

14 декабря 2024 13:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На границе с Молдовой задержали нарушителей и заметили волков
Лиса на границе Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На приднестровском участке украино-молдавской границы пограничники задержали десятки нарушителей. По их маршруту также были замечены дикие звери.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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На приднестровском сегменте украино-молдавской границы пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали десятки нарушителей. Они попали в поле зрения технических средств по охране границы, благодаря чему удалось оперативно прекратить их действия.

Кроме правонарушителей пограничники заметили и стаи диких зверей — волков, кабанов и лис, которые передвигаются вдоль границы. Такие хищники могут представлять опасность для людей, которые оказываются в этих местах.

Стражи границы отмечают необходимость соблюдения правил безопасности и призывают воздержаться от прогулок вблизи границы. Военнослужащие предупреждают: нарушение границы или пренебрежение правилами собственной безопасности могут стать угрозой вашей жизни и здоровью.

Напомним, стало известно как быстро начнут искать уклоняющегося от службы военнообязанного. Также мы писали ранее, что штрафы за нарушение военного учета могут составить 60 тысяч гривен.

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