Одесита добу тримали у ТЦК і оштрафували — що вирішив суд

Представники ТЦК інформують військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Одеси за вимогою показав працівникам ТЦК обліково-послужну картку. Його затримали і виписали штраф. Чоловік оскаржив дії працівників терцентру у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Малиновського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Чоловікові виписали штраф у 17 тис. грн за те, що він пересувався Україною, не маючи при собі військового квитка. Сам позивач заявив, що показував працівникам ТЦК єдиний документ, який отримав. Але його все одно затримали й протримали добу у приміщенні терцентру. Справу про накладення штрафу розглянули без нього, примірник постанови йому не видавали, а його вимоги щодо участі у розгляді проігнорували.

Що вирішив суд

Суддя задовольнив позов одесита і скасував постанову про штраф. Крім того, представники ТЦК повинні виплатити позивачу 605 грн відшкодування судових витрат. Втім, терцентр має право оскаржити рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Харківщині судили чоловіка, який відмовився від трьох повісток. Також на Одещині військовозобов'язаному винесли вирок за ухилення від обліку.