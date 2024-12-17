Одесита добу тримали у ТЦК і оштрафували — що вирішив суд

Суд підтримав одесита і скасував штраф ТЦК у 17 тис. грн — деталі
Мешканець Одеси за вимогою показав працівникам ТЦК обліково-послужну картку. Його затримали і виписали штраф. Чоловік оскаржив дії працівників терцентру у суді.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Малиновського райсуду Одеси.
Подробиці справи
Чоловікові виписали штраф у 17 тис. грн за те, що він пересувався Україною, не маючи при собі військового квитка. Сам позивач заявив, що показував працівникам ТЦК єдиний документ, який отримав. Але його все одно затримали й протримали добу у приміщенні терцентру. Справу про накладення штрафу розглянули без нього, примірник постанови йому не видавали, а його вимоги щодо участі у розгляді проігнорували.
Що вирішив суд
Суддя задовольнив позов одесита і скасував постанову про штраф. Крім того, представники ТЦК повинні виплатити позивачу 605 грн відшкодування судових витрат. Втім, терцентр має право оскаржити рішення в апеляційному суді.
Нагадаємо, на Харківщині судили чоловіка, який відмовився від трьох повісток. Також на Одещині військовозобов'язаному винесли вирок за ухилення від обліку.
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