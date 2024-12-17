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Суд підтримав одесита і скасував штраф ТЦК у 17 тис. грн — деталі

17 грудня 2024 22:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесита добу тримали у ТЦК і оштрафували — що вирішив суд
Представники ТЦК інформують військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Одеси за вимогою показав працівникам ТЦК обліково-послужну картку. Його затримали і виписали штраф. Чоловік оскаржив дії працівників терцентру у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Малиновського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Чоловікові виписали штраф у 17 тис. грн за те, що він пересувався Україною, не маючи при собі військового квитка. Сам позивач заявив, що показував працівникам ТЦК єдиний документ, який отримав. Але його все одно затримали й протримали добу у приміщенні терцентру. Справу про накладення штрафу розглянули без нього, примірник постанови йому не видавали, а його вимоги щодо участі у розгляді проігнорували.

Що вирішив суд

Суддя задовольнив позов одесита і скасував постанову про штраф. Крім того, представники ТЦК повинні виплатити позивачу 605 грн відшкодування судових витрат. Втім, терцентр має право оскаржити рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Харківщині судили чоловіка, який відмовився від трьох повісток. Також на Одещині військовозобов'язаному винесли вирок за ухилення від обліку.

Одеса штраф Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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