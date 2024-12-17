Одессы сутки держали в ТЦК и оштрафовали — что решил суд

Представители ТЦК информируют военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Одессы по требованию показал работникам ТЦК учетно-послужную карточку. Его задержали и выписали штраф. Мужчина оспорил действия работников терцентра в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Малиновского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Мужчине выписали штраф в 17 тыс. грн за то, что он передвигался по Украине, не имея при себе военного билета. Сам истец заявил, что показывал работникам ТЦК единственный полученный документ. Но его все равно задержали и продержали сутки в помещении терцентра. Дело о наложении штрафа было рассмотрено без него, экземпляр постановления ему не выдавал, а его требования об участии в рассмотрении проигнорировали.

Что решил суд

Судья удовлетворил иск одессита и отменил постановление о штрафе. Кроме того, представители ТЦК должны выплатить истцу 605 грн возмещения судебных издержек. Впрочем, терцентр имеет право обжаловать решение в апелляционном суде.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который отказался от трех повесток. Также в Одесской области военнообязанному вынесли приговор за уклонение от учета.