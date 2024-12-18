В Одесской области судили сбежавшего из ТЦК мужчину

Судья выносит приговор. Фото: freepik

Мужчина прошел ВВК, но сбежал из ТЦК до отправления на сборный пункт. А заодно украл телефон у случайного знакомого. Его судили сразу за оба преступления.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Арцизского райсуда.

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Подробности дела

Мужчину доставили в ТЦК. Там он прошел врачебную комиссию и получил боевую повестку. По словам подсудимого, ему сообщили о нахождении в терцентре до отправки в воинскую часть. Не дожидаясь этого, военнообязанный перелез через забор и скрылся.

Находясь на свободе, обвиняемый украл мобильный телефон у случайного знакомого, с которым вместе пил вино. Правда, на суде подсудимый убеждал, что гаджет ему дал сам потерпевший, а затем удалился. Муж уверял, что хотел отдать телефон, но не смог этого сделать из-за задержания полицией.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным по обоим эпизодам — уклонение от призыва и кражи То, что мужчина не признал свою вину, стало отягчающим обстоятельством. Следующие семь лет подсудимый проведет в тюрьме.

Напомним, в Одессе суд удовлетворил иск военнообязанного и отменил штраф ТЦК. Также в Одесской области военного осудили за самовольное оставление части.