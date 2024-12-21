Одессит поджег грузовик через пейзаж из окна

Цистерна, которую поджег мужчина. Фото: Нацполиция

В Пересыпском районе 43-летний одессит поджег грузовик, который, по его словам, портил пейзаж из окна квартиры. Автоцистерна была пуста, и спасатели вовремя погасили пламя. Злоумышленнику грозит заключение.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Сжег цистерну, потому что портила пейзаж

По информации полиции, событие произошло на улице Марсельской. Местный житель поджег грузовик "VOLVO" с цистерной-полуприцепом.

"Грузовик перекрывал вид из окна моей квартиры, и я решил ее убрать", — объяснил свой поступок 43-летний мужчина.

Цистерна припаркована на обочине. Фото: Нацполиция

Какое наказание за поджог авто

Во время обыска в его квартире полиция обнаружила вещественные доказательства, в частности канистру из-под бензина, приобретенного мужчиной для поджога. К счастью, автоцистерна была пуста, и благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать жертв и серьезных последствий.

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметила Наталья Мрочко, зам. начальника следственного отделения отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1.

Горящий грузовик. Фото: Нацполиция

Следствие продолжается под руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы.

Напомним, в Одесской области 16-летний подросток поджег автомобиль военнослужащего и получил испытательный срок. Также мужчина собственноручно изготовил военный билет и справку о непригодности к службе.