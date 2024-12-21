Загинув птах, який літав між Кримом і Одещиною

Птах мартин каспійський. Фото ілюстративне: inaturalist.org

Рідкісного мартина каспійського з передавачем на спині, занесеного до Червоної книги України, шукали за координатами в Ізмаїльському районі. Птах загинув, ймовірно, через отруєння на полях. Попри втрату, вдалося отримати важливу наукову інформацію.

Про це повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани" біолог Іван Русєв.

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За його словами, унікальна операція з пошуку супутникового передавача, прикріпленого до рідкісного мартина каспійського, завершилася в Ізмаїльському районі біля села Трудове.

Маршрут птаха. Фото: Іван Русєв

Цей птах, відомий під іменем RAMO, був обкільцьований у дельті Дунаю (о. Сахалін) румунськими науковцями. RAMO часто літав між окупованим Кримом і природними парками України, зокрема "Тузлівськими лиманами" та Нижньодністровським парком. За сигналом передавача птаха знайшли у болотистій місцевості серед очерету.

"На жаль, RAMO загинув близько трьох тижнів тому, імовірно, через отруєння зерном, яке використовують для боротьби з гризунами. Це порушення правил використання отрути на полях", — розповів Іван Русєв.

Чип на пташці. Фото: Іван Русєв

Мартин Каспійський, занесений до Червоної книги, є дуже рідкісним видом.

"Хоча ми втратили цього птаха, його супутниковий передавач допоміг отримати цінну інформацію про міграцію та місця перебування виду", — зазначив еколог.

Мартин Каспійський. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що РФ приховує масштаби екологічного лиха, а нафтопродукти можуть дістатися українських берегів.