Коли мазутна пляма у Чорному морі дістанеться Одеси

Забруднення на узбережжі у Росії. Фото: Telegram/Прямой эфир

Після аварії російських нафтоналивних суден у Керченській протоці пляма мазуту забруднила 160 км узбережжя РФ. За словами екологів, нафтопродукти може дістатися українських берегів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла директорка офісу Грінпіс Україна Наталія Гозак.

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Що відомо

За словами Наталії Гозак, вже зараз спостерігається масова загибель тварин у морі та на узбережжі. Найбільше наслідки катастрофи проявляться вже найближчими днями.

"Ми очікуємо, що через певний час це забруднення може досягти і берегів України, але зараз не маю таких підтверджень, але це очікувано. Відомо про масову загибель птахів, були знайдені представники китоподібних, які загинули через мазут. Найбільші катастрофічні наслідки будуть спостерігатися найближчими днями", — розповіла вона.

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що РФ приховує масштаби екологічного лиха.