Когда мазутное пятно в Черном море доберется до Одессы

Загрязнение на побережье в России. Фото: Telegram/Прямой эфир

После аварии российских нефтеналивных судов в Керченском проливе пятно мазута запачкало 160 км побережья РФ. По словам экологов, нефтепродукты могут добраться до украинских берегов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала директор офиса Гринпис Украина Наталья Гозак.

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Что известно

По словам Натальи Гозак, уже сейчас наблюдается массовая гибель животных в море и побережье. Больше всего последствия катастрофы проявятся уже в ближайшие дни.

"Мы ожидаем, что через некоторое время это загрязнение может достичь и берегов Украины, но сейчас нет таких подтверждений, но это ожидаемо. Известно о массовой гибели птиц, были найдены представители китообразных, погибших из-за мазута. Наибольшие катастрофические последствия будут наблюдаться в ближайшие дни", — рассказала она.

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239". В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают, что РФ скрывает масштабы экологического бедствия.