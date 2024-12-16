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Екологічна катастрофа у Чорному морі — чого очікувати влітку

16 грудня 2024 10:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Через аварію російських суден з нафтою Чорному морю загрожує катастрофа
Птахи постраждали від забруднення. Фото: Facebook/Владислав Балинский
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Через розлиття нафтопродуктів внаслідок аварії російських нафтоналивних суден Чорному морю загрожує серйозне екологічне лихо. Причиною кораблетрощі стала недбалість російських суднобудівників.  

Про це повідомив еколог, активіст організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

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За словами експерта, внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Через низьку температуру води більша частина нафтопродуктів опиниться на дні у вигляді згустків. 

"Ось цей, який опиниться на дні, зібрати вже неможливо — тепер ці згустки обмежено переміщатимуться морськими течіями і з підвищенням температури періодично спливатимуть у вигляді райдужної жирної плівки, отруюючи все живе навколо", — говорить Владислав Балінський. 

Еколог стверджує, що йдеться про потенційну шкоду на десятки мільярдів доларів і отруєння моря на десятиліття.

Чому це небезпечно

Владислав Балінський нагадав, що у листопаді 2007 року у районі Керченської протоки так само розкололося й затонуло нафтоналивне судно "Волгонефть 139". Тоді у море потрапили близько 3 тис. тонн мазуту. Через це загинуло безліч птахів і морських мешканців.

"Гідробіонти гинуть внаслідок гіпоксії (заморні процеси) і механічного пошкодження органів дихання і травлення. Екосистеми перетворюються на мляві пустелі", — говорить еколог.  

Причини аварії

Владислав Балінський розповів, що у 1990-х роках РФ у спішному порядку переробляла нафтоналивні судна під міжнародні стандарти. Спосіб, в який це робилося, міг стати причиною аварії.

"Робила це просто і по-російськи нехитро — укорочення методом вирізання середини корпусу і зварювання носа з кормою. Тепер зрозуміло чому всі навпіл?", — каже експерт. 

За його словами, таким способом переробили десятки суден. Це створює неабиякі ризики для екосистем Чорного моря.

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Також ми повідомляли, що у Чорному морі потонув російський плавучий кран.

Чорне море екологічна катастрофа Одеська область екологічна загроза екологія

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